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咬斷檢測棒吞下 澳門童送院治理

2020-07-22 列印
　　接受新冠肺炎病毒檢測存有風險。一名七歲澳門男童昨早在氹仔北安核酸檢測站接受核酸檢測時，疑將檢測棒咬斷，將長約一厘米的棒頭吞下，消防員到場，發現男童喉嚨腫痛，他被送入山頂醫院治理。

　　醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，有關事故少見，一般而言，涉事小童不會有大礙，經醫學觀測，相信很大機會可把測試棒排出體外。

　　梁又指，內地及澳門較常採用咽喉拭子的方式取樣，因此須將檢測棒伸入小童口腔。但在香港，較常用深喉唾液的取樣方式，好處是能減少醫護與患者的接觸，缺點較遲獲知結果。

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