  • 2020年7月22日 星期三
  • 32º
  • 69%
熱門： 新冠肺炎DSE放榜狀元新城電台警總

日報新聞 > 港聞

康文署籲勿湧到泳灘

2020-07-22 列印
康文署籲勿湧到泳灘
Previous Next

　　康文署轄下所有刊憲泳灘已於七月十五日開始暫停開放，該署發言人昨強烈呼籲市民盡量留在家中，切勿到已關閉的泳灘游泳或日光浴，以減低病毒傳播的風險。康文署會加強圍封各泳灘，避免市民進入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd