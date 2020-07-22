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醫管局員工凍薪士氣低

2020-07-22 列印
　　醫院管理局宣佈由四月一日起，凍結所有員工的薪酬。有關消息引致多名前線醫護不滿，指醫護人員在疫情下緊守崗位，面對極沉重壓力，但當局不體諒辛勞，凍薪令士氣更低落。

　　根據醫管局發出通告，醫管局大會已批准由今年四月一日起凍結現行各薪級表、薪幅及津貼金額，但沒有解釋原因。醫管局員工陣線主席余慧明表示，醫療團隊面對極沉重壓力，凍薪只會令士氣更低落。她透露已有不少員工打算離職，醫療系統或更進一步崩潰。

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