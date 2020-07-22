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政府澄清「禁足令」絕無其事

2020-07-22 列印
　　對於有謠言指因應新冠肺炎疫情，政府可能在未來數天實施所謂「禁足令」，政府發言人昨澄清絕無其事。

　　發言人說：「疫情嚴峻，我們應該齊心抗疫。市民千萬不要被虛假消息誤導，更不應發放或散播謠言，引起不必要的恐慌。」

　　發言人呼籲市民應繼續遵守社交距離的指引，減少外出，同時保持個人和環境衞生。市民亦應留意政府公佈有關疫情的最新消息。

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