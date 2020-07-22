最新保就業僱主九千名 牛奶公司補貼四億最多

第五輪名單中，牛奶公司領取的補貼額最多，近四億元，承諾受薪員工二點一六萬人，集團旗下企業包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、便利店7‧11等。長和系旗下多間公司獲補貼，其中百佳超市領取一點六億元，承諾受薪僱員八千多人；屈臣氏集團領取超過一點一億元，承諾聘請僱員超過三千一百名。大家樂領取二點二八億元，承諾超過一點二萬名員工受薪。新巴及城巴共領取超過一點三億元，承諾受薪員工超過五千人。信和集團旗下多間公司共領取至少一點二億元。
政府今日起發放第六批工資補貼，涉一萬一千七百名僱主，補貼額超過四十七億元，承諾受薪僱員人數約二十萬。同時，當局亦向第六批約三千六百名合資格自僱人士，發放七千五百元一筆過資助，涉及二千七百萬元。
政府表示，至今已向六批共約十二點一萬名僱主批出補貼，承諾受薪僱員總人數約一百四十七萬，補貼總額超過三百四十二億元。扣除不合資格的申請後，已完成處理近八成收到的僱主申請，正處理餘下約三點五萬份申請的審批工作。
政府又指，秘書處至今共收到一百七十四宗有關計劃的舉報，主要涉及無理減少員工人數，或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者，正積極跟進個案，至今分別向勞工處及海關轉介了二十一宗及一宗舉報個案。