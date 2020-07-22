最新保就業僱主九千名 牛奶公司補貼四億最多

第五批保就業名單出籠，涉約九千名僱主，工資補貼額達四十一億元，有關僱主承諾維持僱員人數十八點六萬名，其中牛奶公司領取最多補貼額，近四億元，承諾受薪員工二點一六萬名；長和系旗下的百佳超市及屈臣氏集團亦分別領取一點六億及一點一億元。



第五輪名單中，牛奶公司領取的補貼額最多，近四億元，承諾受薪員工二點一六萬人，集團旗下企業包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、便利店7‧11等。長和系旗下多間公司獲補貼，其中百佳超市領取一點六億元，承諾受薪僱員八千多人；屈臣氏集團領取超過一點一億元，承諾聘請僱員超過三千一百名。大家樂領取二點二八億元，承諾超過一點二萬名員工受薪。新巴及城巴共領取超過一點三億元，承諾受薪員工超過五千人。信和集團旗下多間公司共領取至少一點二億元。



政府今日起發放第六批工資補貼，涉一萬一千七百名僱主，補貼額超過四十七億元，承諾受薪僱員人數約二十萬。同時，當局亦向第六批約三千六百名合資格自僱人士，發放七千五百元一筆過資助，涉及二千七百萬元。



政府表示，至今已向六批共約十二點一萬名僱主批出補貼，承諾受薪僱員總人數約一百四十七萬，補貼總額超過三百四十二億元。扣除不合資格的申請後，已完成處理近八成收到的僱主申請，正處理餘下約三點五萬份申請的審批工作。



政府又指，秘書處至今共收到一百七十四宗有關計劃的舉報，主要涉及無理減少員工人數，或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者，正積極跟進個案，至今分別向勞工處及海關轉介了二十一宗及一宗舉報個案。



