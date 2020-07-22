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六月通脹率1.7%稍放緩

2020-07-22 列印
■政府表示，整體通脹壓力短期內預料會進一步減退。
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　　政府統計處昨公佈，六月綜合消費物價指數按年上升百分之零點七，升幅低過五月的百分之一點五，顯示上月通脹稍為放緩，而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為百分之一點二，較五月低零點七個百分點。

　　六月份通脹升幅放緩，主要由於豬肉價格按年升幅顯著收窄。在各類消費項目中，不含外出用膳的食品價格上升百分之四點九、雜項物品升百分之二點七、外出用膳及住屋各升百分之一點四；電力、燃氣及水下跌一成八、衣履約跌百分之五；而交通較一年前同期維持不變。

　　上半年綜合消費物價指數按年上升百分之一點六，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，期內升幅為百分之二點四。政府發言人表示，在嚴峻的環球及本地經濟情況下，整體通脹壓力短期內預料會進一步減退。政府會繼續留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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