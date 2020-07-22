她呼籲市民捐血，維持血液供應穩定，市民可以預先預約，以免聚集。
血庫緊張 紅十字會呼籲捐血
她呼籲市民捐血，維持血液供應穩定，市民可以預先預約，以免聚集。
疫情下DSE放榜 萬八考生達標 1.4人爭一學位
莘莘學子在新冠肺炎疫情肆虐下應考文憑試，考評局昨天公佈整體成績，大部份中學考生今天可經校方網站取得成績，並透過網上報讀大部份大學學科。今屆考生共五萬多人，人數為歷年最低，其中約一萬八千人考獲入讀八所資...
2020-07-22
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倘歐盟禁華為參與5G網絡
有美媒報道指，若歐盟禁止華為參建5G網絡，中國會對諾基亞及愛立信作出反制措施。中國外交部新任發言人汪文斌回應有關報道時則指，消息毫無依據，並指是《華爾街日報》惡意捏造的假新聞。 據《華爾街日報》的報道...
2020-07-22
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針對「自由派民主黨人」管治城市
正當美國西岸俄勒岡州波特蘭市的反警暴及反種族主義抗爭運動所引發的僵局繼續成為全國焦點之際，總統特朗普周一威脅，會派更多聯邦執法人員進駐更多城市，尤其是一些由民主黨人管治的城市，包括紐約、芝加哥、費城、...
2020-07-22
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外望市海雙景 港景峯透亮長廳簡約清新
尖沙嘴港景峯鄰近柯士甸站及高鐵站，盡享鐵路優勢。以下精選屋苑的2房放盤，實用面積526方呎。單位採黑白主調，加上光線充沛，一室光猛舒適，景觀亦開揚，廳房均外望九龍站及海景，視野開揚。 港景峯位...
2020-07-22
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IBM可口可樂業績勝預期 憧憬推紓困措施 杜指升159點
市場對白宮的新一輪紓困刺激政策持樂觀情緒，加上IBM以及可口可樂業績較市場預期為佳，帶動美股早段曾升逾300點。杜指曾見26985點，升304點；標普500指數報3271點，升20點；納指報10748...
2020-07-22
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晏菲路捧盃夜 英紅盛宴馴獅
今晚英超主場對車路士後，利物浦正式高舉苦候三十年的冠軍獎盃！雖然賽事閉門進行，但會方已在KOP看台搭建頒獎台，據報還安排三百名嘉賓在場見證，副隊長占士米拿矢言和全球紅軍迷同在，門將艾利臣比加更揚言力爭以勝利者姿態捧盃，主勝必捧。（Now4K 611、621台周四凌晨3:15直播） 利物浦早已事隔三十年再度於英格蘭頂級聯賽封王兼首度稱霸英超，將在今晚本季最後一仗主場聯賽正式捧盃。該隊上周已將死忠球迷的KOP看台部份座位拆除，搭建頒獎台，屆時正養傷的隊長佐敦軒達臣將會率隊走過約三十級樓梯，接過夢寐以求的獎盃。 「為全球粉絲而戰」 雖然入場人數因新冠肺炎疫情受嚴格限制，不...
2020-07-22
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身價百萬 A45S 4Matic+ 超跑殺手
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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唔係講笑 00後真係唔識佢 買M巾冇人理陳慧琳行超市
近日網上瘋傳一條名為《00後唔識郭富城？四大天王係邊個？》的街訪短片，訪問對象全是本地00後，好多都數唔出「四大天王」，見到47歲，入行25年的陳慧琳（Kelly）張相更錯認為容祖兒！又難怪嘅，呢位9...
2020-07-22
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社論——跳出升學框框 青雲路多的是
文憑試今天放榜，今屆約有一萬八千名考生考獲符合入讀八所資助大學最低門檻「三三二二二」的成績，但資助學士學位只有一萬五千多個，意味約三千多人未能跨進八大的校門，但現今升學途徑多元化，又在新經濟發展帶動下，不少職業前景有保證的學科，大學未有提供，而不少課程可以銜接大學的專業資格學科，所以考生即使未能進大學，只要努力求學，一樣能夠踏上青雲路。 本港高等教育基建十分完善，包括由政府資助八所大學、私立大學、社區學院、職訓機構等，各具特色，課程選擇琳瑯滿目，而且不少都可以獲取專業資格，故「一試定生死」之說，非常落後。文憑試反而是一次好機會，讓考生清楚知道自己的能力，重新部署，規劃持續升...
2020-07-22
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馬場浮世繪——成全寶衞冕英皇錦標
英國英皇錦標將於本周六在雅士谷馬場舉行。上屆盟主「成全寶」早前在珊瑚日蝕大賽跑第二後，便將矛頭直指今賽。除了「成全寶」和應屆夏域錦標盟主「敘述者」隸屬高仕登馬房外，其餘六駒全屬岳伯仁馬房，倘若「成全寶」順利衞冕，將是自九八年「鄉村情郎」之後，首匹贏出此項錦標賽的六歲賽駒。 馬場浮世繪
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