  • 2020年7月22日 星期三
  • 32º
  • 69%
熱門： 新冠肺炎DSE放榜狀元新城電台警總

日報新聞 > 港聞

血庫緊張　紅十字會呼籲捐血

2020-07-22 列印
　　輸血服務中心呼籲市民捐血。醫院管理局總行政經理庾慧玲昨指出，疫情市民減少外出，輸血中心捐血市民持續偏低，剛剛過去周末每日只有二百包血，不足以應付全港醫院，以往平均五百至八百包血一天，尤其血小板存量十分低，對血癌等病人影響很大。

　　她呼籲市民捐血，維持血液供應穩定，市民可以預先預約，以免聚集。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd