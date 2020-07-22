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美股中段升301點

2020-07-22 列印
　　美國重磅企業陸續公佈業績，IBM以及可口可樂均有好消息，推動美股杜指早段升近三百點。至中段，杜指報二六九八二點，升三百零一點；納指則報一○七○八點，跌五十八點。滙控美國預託證券價格見三十七點五三港元，升零點零三港元；騰訊則見五百五十五點一一港元，跌八點八九港元。

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