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港大微生物學系多名專家離職

2020-07-22 列印
　　據悉，香港大學微生物學系多人離職，該學系的現任系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸，以及助理教授黃世賢將於下一個學年離任，他們均是資深的傳染病專家，師承港大微生物學系講座教授袁國勇，主力研究傳染病。

　　劉嘉珮及胡釗逸專注於研究新發及突發傳染病，黃世賢主要研究熱帶傳染病。港大醫學院證實，微生物學系在下一學年將有數名教職員的人事變動，他們各自因為不同的私人理由決定離任。學系及醫學院均尊重他們的個人意願。

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