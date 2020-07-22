﻿全球千五萬人確診60萬死﻿ ﻿牛津疫苗成功產生抗體﻿

全球疫情持續，全球逾一千五百萬人確診，累計六十萬人死亡。英國牛津大學及中國有份研發的疫苗，都取得進展，初步顯示可助人體產生免疫反應。而口罩成為防疫重要裝備，美國總統特朗普更在社交網站Twitter上載自己戴口罩的黑白照片，認為戴口罩是愛國表現。



英國牛津大學研究團隊公佈首階段測試數據，約一千人自願接受注射。疫苗令他們產生可以抗擊病毒的抗體及白血球，並沒有太大的副作用。但疫苗能否提供充夠保護，仍然是言之尚早。雖研究未有最終成果，但英國政府已經預訂一億劑這款疫苗。



特朗普指戴口罩是愛國表現



中國軍事科學院聯同康希諾生物公司研發的疫苗，經過五百零八人的二期臨牀試驗後顯示安全，絕大多數測試者都出現顯著的免疫反應。但由於測試者沒有暴露於新冠病毒中，因此未能肯定疫苗能否有效預防感染。世衛祝賀牛津大學在研發疫苗取得突破，並指目前各地共有二十三款有望研發成功的疫苗，強調臨牀測試必須大規模進行。



另外，美國總統特朗普早前終於改變態度，首在公開場合戴口罩，更在社交網站Twitter上載自己戴口罩的黑白照片，指戴口罩是愛國表現，「沒有人比我更愛國」。美媒引述消息稱，特朗普改變態度是因民眾對其抗疫表現不滿意，在幕僚苦苦相勸下他才終於肯公開戴口罩。美國疫情持續，德州至少八十五名未滿周歲嬰兒確診，醫生懷疑嬰兒身上的病毒可能來自母體。



日本東京都新增逾二百四十宗新冠肺炎確診病例，是三日以來單日新增確診個案再次錄得超過二百宗，累計九千八百多人染病。



此外，內地疫情繼續爆發，再新增十一宗新冠肺炎確診個案，當中有八宗來自新疆的本土病例。



