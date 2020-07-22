﻿外交部促英停干預港﻿事務

英國外相藍韜文昨宣佈，因應《港區國安法》實施，英國立即無限期中止與香港的引渡協議，並將香港納入武器禁運範圍。內政大臣彭黛玲已賦予邊境官員權力，處理BNO港人及其親屬的申請。北京外交部促英方立即糾正錯誤、停止干涉香港事務，以免進一步損害中英關係。



藍韜文出席國會下議院會議時批評，北京訂立《港區國安法》，嚴重違反《中英聯合聲明》及國際義務，英方特別關注法例第五十五至五十九條，這些條例可讓中國政府對某些國安案件行使管轄權，並在內地法院審理，因此宣佈即時及無限期暫停執行與香港實施超過三十年的引渡協議。「五眼聯盟」中的加拿大及澳洲早前已暫停與香港的引渡協議，英國是執行有關措施的第三個成員國，據悉美國亦正研究有關措施。



啟動處理BNO申請



藍韜文又指，英國亦會將針對中國內地的武器禁運適用範圍擴大至香港，英方將停止向香港出口可致命的武器或彈藥，亦禁止出口可用於內部鎮壓的裝備，例如手銬、干擾器材、槍械及煙霧彈等。



英方早前將約三百萬名持英國國民（海外）護照（BNO）港人的逗留期限，由六個月延長至五年，為申請公民身份鋪路，最快明年生效。



內政大臣彭黛玲已賦予邊境官員權力，處理BNO港人及其親屬的申請。



在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方敦促英方放棄在香港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤、停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免進一步損害中英關係。英方有關涉及香港的錯誤言論和舉措，中方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。特區政府表示強烈反對，指英國單方面暫停與香港的移交逃犯協定，是屬於雙重標準的政治操作，讓犯罪份子逃避法律制裁。



