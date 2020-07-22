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浸大校長候選人衞炳江 今出席論壇晤師生

2020-07-22 列印
浸大校長候選人衞炳江 今出席論壇晤師生
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　　浸會大學校長錢大康下月約滿離任，消息指，理工大學常務及學務副校長衞炳江成為浸大下任校長唯一候選人，今日他將出席四場公開論壇，分別與教職員、學生和校友見面，介紹自己及回應諮詢等；然後聘任委員會同日便會將其推薦予校董會，通過任命。

　　《星島日報》向衞炳江查詢，他未有否認，僅稱「不願（予）置評，無可奉告」。衞炳江一九八一年在香港大學物理學系畢業，之後曾留學美國，從事太空穿梭機研究項目。他一九九六年加入理大，二○○八年起先後出任協理副校長、副校長（科研發展），今年三月升任為常務及學務副校長。去年十一月理大爆發反修例衝突中，衞炳江多次現身校園，協助處理事件，又與留守者一同清理校園飯堂的廚餘。

　　浸大現任校長錢大康去年十一月宣佈，決定在今年約滿後退休，不再續任，他強調與當時的政治環境無關。

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