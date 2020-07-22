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台拒發兩名港府駐台北人員簽證

2020-07-22 列印
■兩名香港派遣人員的居留簽證不獲台方批准。
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　　港台關係因反修例示威與《港區國安法》持續惡化，原派任駐港辦事處長盧長水遭香港政府拒絕簽證，兩年來無法履新。台灣為反制港方，暫停發新的工作簽證給港府人員。政制及內地事務局證實，兩名香港派遣人員的居留簽證不獲台方批准，相關人員於較早前已返回香港工作。

　　政制及內地事務局表示，香港經濟貿易文化辦事處一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。

　　台灣的大陸委員會發言人邱垂正日前表示，近年台港衍生的問題，一直透過「策進會」與「協進會」兩會向港方表達，惟始終未獲港方正面回應，基於平等及互惠考量，台方須有所作為以維護尊嚴。

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