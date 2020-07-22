﻿721周年元朗96人被票控﻿ ﻿許智峯涉阻差辦公被捕﻿

元朗七二一襲擊事件昨日一周年，中區置地廣場及元朗YOHO MALL先後有網民發起集會及有議員在元朗西鐵站與遇襲者舉行記者會。大批防暴警分別到場戒備及截查市民，至晚上十一時，有九十六名人涉違反「限聚令」被票控，另外，葵青區議員周偉雄涉違反《港區國安法》，兩男一女包括許智峯涉阻差辦公，一人涉違反宵禁令被捕。



昨午一時許，有四名男女示威者在中區置地廣場中庭聚集高呼口號及唱反修例歌曲，一批防暴警察其後進入商場並拉起封鎖線，圍着該四名示威者帶到一邊搜查後，警方以涉違「限聚令」票控他們。



至下午四時，議員林卓廷、尹兆堅及胡志偉，聯同數名去年七二一事件遇襲傷者，到元朗西鐵站對開聲稱要舉行記者會，指責警方調查一年只有七名疑犯被檢控。逾百名防暴警員到場戒備。



當林等其中四人欲拉起橫額抗議時，防暴警即上前用橙帶分隔記者與他們，並警告在場人士散去，否則會票控。其後警員將林等人帶到一角截查，其間場面一度混亂。警方表示，元朗西鐵站附近有人群集結，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》下進行受禁羣組聚集的相關條文，警方多次警告無效，遂向八名涉嫌違法的集結者發出傳票。據悉，當中包括數名議員。林等一行人其後在傍晚五時後離去。



至晚上，有市民在元朗YOHO MALL形點商場內聚集，亦有人展示標語，大批防暴警到場驅散並截查多人。至晚上十一時，警方共向九十六人發出「限聚令」告票，展示標語的葵青區議員周偉雄（五十二歲）涉違反港區國安法被捕，兩男一女包括許智峯涉阻差辦公被捕，另一男子涉違反宵禁令被捕。



警方在社交網站表示，明白市民關注去年七二一元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件，重申新界北總區重案組一直鍥而不捨調查，至今已有三十七人被捕，當中七人被控參與暴動及串謀有意圖傷人等罪名，調查仍積極進行。



