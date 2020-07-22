警函記協就六事件作出投訴

文憑試今天放榜，今屆約有一萬八千名考生考獲符合入讀八所資助大學最低門檻「三三二二二」的成績，但資助學士學位只有一萬五千多個，意味約三千多人未能跨進八大的校門，但現今升學途徑多元化，又在新經濟發展帶動下，不少職業前景有保證的學科，大學未有提供，而不少課程可以銜接大學的專業資格學科，所以考生即使未能進大學，只要努力求學，一樣能夠踏上青雲路。 本港高等教育基建十分完善，包括由政府資助八所大學、私立大學、社區學院、職訓機構等，各具特色，課程選擇琳瑯滿目，而且不少都可以獲取專業資格，故「一試定生死」之說，非常落後。文憑試反而是一次好機會，讓考生清楚知道自己的能力，重新部署，規劃持續升...

2020-07-22