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警函記協就六事件作出投訴

2020-07-22 列印
　　警方致函香港記者協會操守委員會，就多宗涉嫌不實報道或有違記者操守的事件作出投訴。

  警方昨日在其facebook發帖，指前日已致函香港記者協會，就今年五月至七月期間，六宗涉嫌不實報道或有違記者操守的事件，向香港記者協會操守委員會作出正式投訴。

　　警方對於有個別傳媒工作者表現有欠專業感到遺憾，希望香港記者協會操守委員會能對是次投訴作出公平、公正處理。據悉，投訴包括「深學媒體」安排兩名未成年學生記者五月十日在尖沙咀海港城採訪，以及「加山傳播」有關防暴警七月一日在銅鑼灣遭刺傷的報道等。

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