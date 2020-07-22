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工聯會籲向受影響行業發「停工津貼」

2020-07-22 列印
　　政府因應疫情再次收緊防疫措施，禁食肆晚市堂食，十二類處所包括美容院、按摩院、遊戲機中心和健身中心等要暫停營業。健身搏擊及舞蹈業界批評停業令對業界打擊沉重；工聯會促請政府為受影響行業提供「停工津貼」，上限為九千元。

　　飲食業職工總會指食肆暫停晚市堂食後，生意少了一半，不少員工要放無薪假。康樂體育專業人員總會指自停課、社區中心關閉後，康樂活動暫停，大批從業員受影響。健身拳館負責人柯尊鼎透露，已知至少有六十間健身中心結業；第二輪抗疫基金補償金額僅十萬元，不足以補助被強制停業多日的金額。業界代表促請政府盡快推出新一輪抗疫基金。

　　工聯會則要求政府為飲食、美容和健身等行業提供停工津貼，上限為九千元，又呼籲政府為所有前線服務行業僱員，提供免費新型冠狀病毒檢測。

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