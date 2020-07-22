﻿學者與抑鬱共存半生﻿ ﻿勸勉患病不等於失敗﻿

「抑鬱症是可以說出來的。」科大商業教育學者霍士德（Paul Whitfield Forster），二十年來從不缺課、屢獲教學獎，卻無人知道這名謙謙君子背後，已與抑鬱症交戰半生。霍士德接受《星島日報》訪問時坦言，曾因懼怕醫療紀錄影響仕途不敢求醫，一度以酗酒、猛吃安眠藥來麻醉自己。直至三年前兒子突然患上思覺失調症，作為兒子唯一的依靠，他深知絕不能被抑鬱情緒壓垮，努力靠服藥及冥想重新振作。一路走來，他看待抑鬱症的心態已然轉變，更期望以自身經歷勸勉同路人，「你有抑鬱症不代表你是失敗者。」



眼前這名科大工商管理學院管理學系副教授，頭髮雖已斑白，看起來卻較實際年齡年輕，「我是一九五九年出生，來自夏威夷的媽媽是百分百華裔，爸爸則是紐西蘭人。」霍士德展示一張童年照反問：「我看起來像中國人嗎？」相信十居其九的香港人都會認為，他是不折不扣的混血兒。



「在西方人眼中，只要與他們白人長得不一樣，便是異類」霍士德說。八、九歲的他隨父母移民美國及加拿大，受盡種族歧視及欺凌，對他的成長造成嚴重創傷，令他變得自卑，「我無法忘記這一切，他們會令你覺得自己是錯的，你卻不能改變與生俱來的膚色。」



積壓負面情緒於「爆煲」



自此他成為「獨家村」，只與同屬少數族裔的猶太、印度裔同學交朋友，內心的焦慮及孤單感卻不減，對外時總是裝上盾牌，久而久之也忘記處理積存心底的負面情緒。直至父親患癌病逝、剛出生的兒子夭折，經歷失去至親之痛，他的情緒終於「爆煲」，焦慮更演變成憤怒。



有次霍士德駕車到油站時有職員入錯油，他突然情緒失控，跳落車呼喝職員，更想對其動粗，「當時我完全變了另一個人般，所以去了尋求協助，原來我患上抑鬱。」服藥後他的病徵得到紓緩，但病情一直反反覆覆，一旦進入抑鬱期，他便會情緒低落、失去動力。完成博士學位後，霍士德於二○○○年加入科大，並舉家移居香港，怎料剛開始適應生活，便經歷中年失婚，搖身一變成為單親爸爸，加上工作低潮、積蓄盡失，他再度陷入抑鬱。但今次他沒有主動求醫，反而開始酗酒，試過每日喝掉半支伏特加，猛吃安眠藥、吸煙來麻醉自己。



他形容自己所患的「功能性抑鬱」既是祝福又是詛咒，雖然不影響他日常的教學工作，不會因病缺課，但每晚回家卸下面具，他始終要面對一大堆生活壓力，不斷來回地獄及人間。幸得學生介紹他學習冥想，鍛煉自我思想及學習「let go（放開）」，成功將他從痛苦中拉回來，更令他醒覺要摒棄惡習，重新服食抗抑鬱藥，重投正常生活。



為病兒重新振作



可惜好景不常，一向品學兼優、充滿創意及運動細胞的兒子其後確診患上思覺失調症。獨自照顧患上精神病的兒子，霍士德感到很大壓力，而抑鬱症這老朋友，也再次來探訪他，令他活在哀悼之中足足一年。作為兒子世界中的唯一，他深知不能被抑鬱情緒壓垮，於是努力靠服藥及冥想，令自己重新振作。隨着年紀愈來愈大，每當他想到自己可能較兒子走先一步，便難掩作為父親的擔憂，「我只想趁我還在，繼續充當兒子的聆聽者，陪伴他散步，了解他眼前的『現實』。」



與抑鬱症共存近三十年，他坦言從沒想過這麼坦然面對，與這麼多人分享，「這不是一件值得驕傲的事，年輕時的我也曾擔心確診後，當醫療紀錄寫我患有抑鬱症，會為我的工作帶來危機，影響別人對我的看法。但原來，抑鬱症是可以說出來的。」



霍士德寄語同路人或懷疑患有抑鬱的人，當負面情緒不能自控、久久不消散，便要尋找信任的人傾訴，「要記住，你有抑鬱症不代表你是失敗者。」



