內地徵境外公民入息稅 港創科業恐流失人才

中國政府擬向境外公民徵收入息稅，意味在港工作的內地人日後未能享受本港低稅率，倚賴內地專才的創科、學術及金融界恐面臨人才流失。《星島日報》報道，本地創科業界多年來與深圳科技公司搶人，新政策下，本地公司須大幅調升內地員工薪金，方可保持薪酬競爭力，但此做法將引致同工不同酬，掀起港人員工不滿，業界形容情況四面楚歌。



內地擬向在香港及新加坡工作的內地人徵收個人所得稅，有傳在港中資金融機構已通知外派到港的內地員工報稅，並須根據內地稅率，補交稅款差異，消息最近成為「港漂」圈內熱話。據了解，目前政策主要針對國企，但國家稅務總局在今年一月發佈公告，訂明境外居民個人所得稅政策，外界擔心，內地日後將仿效美國的做法，向所有在外地工作的國民實行全球徵稅，措施一旦實行，本港吸納人才恐更加困難。



根據入境處數字，去年有八百七十四人經前者獲批來港，後者人數則約一萬零八百人。通過「優秀人才入境計劃」來港人士，超過一半從事「金融及會計服務」與「資訊科技及電訊」。



科學園科培網絡會長李治緯的公司主力人工智能研發及應用，目前聘請五名內地人，他們均為本地大學畢業，學歷達碩士或以上。他解釋，內地人的學術成績及服從性較高，受本地創科企業僱主青睞，惟人工智能專才渴市，其公司員工不時遭內地企業高薪挖角，因此，一旦在港工作繳交的稅款與內地無異，考慮到香港生活費比內地高，港企要留住內地人更加困難。



金融界以銀彈留人



李治緯直言，內地一旦全面實行新稅務政策，內地員工將會要求加薪以補貼額外稅務開支，惟加薪將引致內地與香港員工同工不同酬的問題，情況變得兩面不討好。他形容，創科業界目前四面楚歌，「近年已經少了內地人來港讀大學，加上去年的社會事件，內地家長更加不想子女來港讀書及工作，現在再有新稅收政策，日後願意留在香港的內地人只會更加少。」他直言正考慮到印尼及馬來西亞尋找合適的人才，惟全球疫情肆虐，招聘工作至今未能開展。



香港創科發展協會副會長湯浩然認同，具備生物科技及資訊科技專業的內地畢業生，在深圳不愁找不到工作，此外，內地人亦要居港滿七年，才可獲得永久居民身份，以減省向內地繳稅的開支，需時較長，他估計將連帶影響來港就讀大學的內地學生人數。



相比起創科業界，金融界則傾向以銀彈政策留住具實力的內地人。東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林指，近年其公司於投資、資產研究及營運部門聘請的內地生漸增，目前相關部門有逾半具有內地背景，若員工須付的稅項增加，他有心理準備會代繳全數或一半。



龐寶林續說，剛畢業的內地生薪水未算太高，但不少人求職時已持有碩士學歷，甚至具備特許金融分析師及會計師牌照，加上其公司積極拓展大灣區市場，故近年更偏好聘請內地出身的畢業生，「內地人有語言優勢，可能又有大企業聯繫，雖然公司負擔加重，但只要留得住精英就值得，我也相信他們可以幫公司把錢賺回來。」



資深人力資源顧問周綺萍認同，香港金融中心的地位，將持續吸引有志投身金融業的內地人來港工作，但這批內地人在港累積一定管理經驗後，將受到內地金融公司青睞，她擔心徵稅將成為內地人離港的催化劑，加速他們回流內地。她認為本地公司應有心理準備，未來要留住內地人才，須提供代繳稅款等員工福利。



