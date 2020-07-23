﻿113確診再侵學界 三教職員染疫 源頭不明

新冠肺炎疫情處於爆發期，昨天新增一百一十三宗確診個案，當中一百零五宗本地感染，再創單日新高，另有近八十宗初步確診。病毒再次入侵學界，中小學及幼稚園共三名教職員染疫，各人源頭不明。



本地個案一百零五宗，當中四十二宗與早前個案相關，二十七人曾與親友聚會而中招。屯門中央廣場富臨酒家及旺角維景酒店海港酒家群組各多一人確診，後者為的士司機。疫情重災區慈雲山中心再多六人確診，分別為百匯軒樓面及顧客、森美奧廚房員工、髮型屋員工、尚然堂員工，以及一名慈雲山街市菜販。鑽石山荷里活廣場百老匯電器再有多一名員工確診，另有一名病人報稱本月十日到上址買電話。



食肆群組持續擴大



醫院病房群組方面，伊院A6內科病房多兩人確診，其中一人曾留醫香港佛教醫院，兩人均是被送回伊院隔離檢疫後確診，該病房累計七人染疫。東區醫院E8外科病房有一名出院者確診。



入境處一名女高級入境事務助理員確診，她在灣仔入境事務大樓十四樓上班，與早前確診的職員同層。



伊院A6內科房累計七症



六十三宗源頭不明個案中，首次有三名教師及助教，他們分別任職土瓜灣學之園幼稚園、聖嘉勒女書院及保良局金銀業貿易場張凝文學校。同時，一名聖保祿醫院護士以及一名銅鑼灣視安眼科中心職員確診。另有個案涉及食肆和酒店職員，包括一名中環石板街酒店廚師，和一名東涌諾富特酒店職員。



救世軍院舍兩人中招



再有安老院舍出現確診，一名大圍救世軍隆亨長者清潔工確診，該中心一名廚師經政府大型檢測亦初步確診。兩員工均沒有與長者直接接觸，院舍所有員工及院友須作病毒檢測。另有一名的士司機經政府大型檢測初步確診。



本港昨日亦有近八十宗初步確診個案，包括一名駐守灣仔警察總部財富調查組的女警長。另有一名北區醫院物理治療部門診病人初步確診，他最後覆診日為上周三，沒有醫護被列作密切接觸者，其家人早前確診。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日有市民接受檢測後「周圍去」，呼籲市民如有不適，應留在家。