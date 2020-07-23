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﻿旺角稻香群組涉環境播疫

2020-07-23 列印
　　旺角雅蘭中心稻香集團的迎囍「慶回歸」群組再多三人確診。有關晚宴於本月九日舉行，另有三人本月十三日曾到同一酒樓用膳，亦已確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，旺角稻香或有環境因素，導致到訪者中招。她又稱，中心已聯絡「慶回歸」聚會的主辦方，正追蹤當晚的所有出席者。
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