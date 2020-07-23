﻿旺角稻香群組涉環境播疫

祖雲達斯中場比真歷季尾將轉投巴塞隆拿，另一中場拉比奧特也盛傳會被賣走，但他倆在意甲復賽以來表現依然出色，助球隊距錦標只得一步之遙。老婦人今晚聯賽續有他倆助攻助守，有力作客大勝近況差勁的烏甸尼斯，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 （Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周五凌晨1:30直播） 組織型中場比真歷早前落實季後加盟巴塞隆拿，終結效力祖雲達斯四季的生涯。離隊在即、今季又多次被主帥沙尼批評，這名三十歲中場沒有就此放軟手腳，近四場有份上陣的意甲貢獻三次助攻，沙尼坦言對他改觀：「此子證明了自己是頂級球員，尤其是心理質素很強，...

2020-07-23