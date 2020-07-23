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停課畢業禮取消 考生感惋惜

2020-07-23 列印
　　在柴灣的中華傳道會劉永生中學，李同學考獲二十四分，他不太滿意，相信勉強入到大學。

　　他表示，由於疫情留家溫習，但環境較嘈吵，亦要長期網上上課，眼睛不適，影響溫習。他形容過去一年是不幸亦特別，經歷多次停課，甚至連畢業禮及晚宴都取消，感到可惜。

　　獅子會中學校長林日豐對本報說，文憑試透過網上發放成績單屬史無前例，校方事前已做好系統測試，整合個別學生的成績單後，再經電郵發放，過程順暢無誤。

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