  • 2020年7月23日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎DSE放榜狀元新城電台警總

日報新聞 > 港聞

伊院確診孕婦緊急剖腹誕嬰

2020-07-23 列印
　　伊利沙伯醫院一名確診新冠肺炎的孕婦，昨午緊急剖腹誕嬰。醫管局總行政經理庾慧玲表示，該孕婦懷孕三十四周零三天，與院方商討後，昨午在負壓病房剖腹生產。

　　由於嬰兒早產，並有呼吸困難，院方已為其插喉。嬰兒目前與母親分開在不同病房隔離。庾慧玲引用外國文獻指，病毒有機會由母親傳染給嬰兒，但相信風險不大，院方會為嬰兒安排檢測。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd