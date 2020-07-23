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﻿美股中段升92點

2020-07-23 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六六三二點，升九十二點；納指則報一○七○三點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見三十六點四三港元，跌零點一七港元；騰訊則見五百三十九點五三港元，升零點五三港元。紐約期金報每盎司一千八百六十二點七美元，升十八點八美元。
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