美股中段升92點
113確診再侵學界 三教職員染疫 源頭不明
新冠肺炎疫情處於爆發期，昨天新增一百一十三宗確診個案，當中一百零五宗本地感染，再創單日新高，另有近八十宗初步確診。病毒再次入侵學界，中小學及幼稚園共三名教職員染疫，各人源頭不明。 本地個案一百...
2020-07-23
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倘歐盟禁華為參與5G網絡
有美媒報道指，若歐盟禁止華為參建5G網絡，中國會對諾基亞及愛立信作出反制措施。中國外交部新任發言人汪文斌回應有關報道時則指，消息毫無依據，並指是《華爾街日報》惡意捏造的假新聞。 據《華爾街日報》的報道...
2020-07-22
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兩美華人涉竊新冠機密遭起訴 中方重申一直是電子襲擊受害者
美國司法部周二起訴兩名中國人，指他們替中國政府工作，參與持續了十年的電子間諜活動，利用黑客手法入侵數以百計美國和外地公司竊取情報，最近更企圖偷竊與新冠肺炎疫苗研究工作相關的機密資料。中國駐華盛頓大使館...
2020-07-23
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屋苑紛錄市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣15座高層G室，面積530方呎，兩房間隔，望海景，原叫價700萬，議價後以650萬成交，呎價12264元，買家...
2020-07-23
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下令關閉休斯敦中國總領事館 美中緊張升級 杜指升165點
美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館，令中美緊張關係再度升級，杜指早段反覆。投資者持觀望態度，外圍股市早段窄幅上落。杜指開市後升26點，見26866點，升幅約0.1%。標普指數以及納斯達克指數，早段均升約...
2020-07-23
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敬業孖寶 吐烏夠讓
祖雲達斯中場比真歷季尾將轉投巴塞隆拿，另一中場拉比奧特也盛傳會被賣走，但他倆在意甲復賽以來表現依然出色，助球隊距錦標只得一步之遙。老婦人今晚聯賽續有他倆助攻助守，有力作客大勝近況差勁的烏甸尼斯，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 （Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周五凌晨1:30直播） 組織型中場比真歷早前落實季後加盟巴塞隆拿，終結效力祖雲達斯四季的生涯。離隊在即、今季又多次被主帥沙尼批評，這名三十歲中場沒有就此放軟手腳，近四場有份上陣的意甲貢獻三次助攻，沙尼坦言對他改觀：「此子證明了自己是頂級球員，尤其是心理質素很強，...
2020-07-23
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身價百萬 A45S 4Matic+ 超跑殺手
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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月初打招呼合照先後染疫 施匡翹祝新城高層早日康復
施匡翹、麥德羅與女友Apple姐（劉麗萍）、劉少君先後確診感染新冠肺炎，曾在本月8日於公開活動中與施匡翹打招呼及合照的新城知訊台執行總監程凱欣，昨日亦被證實確診，藝人紛表關注！施匡翹聞訊後透過傳媒，向...
2020-07-23
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社論——留家工作潮有助抗疫
第三波疫情爆發至今，一共出現逾三百宗源頭不明的確診個案，情況極為嚴峻。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天公開呼籲，若市民身體不適，尋求病毒檢測，就不應在未有結果前「周圍去」。這番說話，非常重要，公眾不能當作耳邊風。在未來兩周，大家如無必要，最好留家避疫。商界亦要配合，是時候容許更多僱員在家工作，為抗疫作出更大的貢獻。 新冠肺炎疫情沒有回落的跡象，反而愈趨嚴重，昨天再增一百一十三宗確診個案，是疫情發生七個多月以來，再創單日新高。港人不想疫情走向失控，讓社會、經濟、民生陷入深重危機，現在就要人人出力，而最好的抗疫方法，就是盡可能足不出戶，減少與親友同事聚會，在這個非常時期，必須...
2020-07-23
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馬場浮世繪——苗禮德智利惡馬抵港
過往極少有智利馬匹來港服役，至上季才有一匹自購馬「超霸神駒」抵港，但上月初出卻大敗而回，「神駒」系馬匹再引入另一匹智利自購馬Look Pen，且於今午抵港。該駒跟「超霸神駒」一同出自父系Looking At Lucky，剛於本月滿四歲，上季兩歲初出即勝，接着在兩歲千六米一級賽跑第二，上季三歲則三仗全勝，包括聖地牙哥馬場四冠賽的第二關至第四關賽事，其中在去年十一月舉行的尾關賽事El Ensayo-Mega，更是智利國家三冠賽首關，不過賽後馬主將牠出售，故沒有參加智利打吡。Look Pen將交由練馬師苗禮德訓練，此駒跟稍後到港的另一匹馬，即南非今季最佳三歲馬Kilindini，...
2020-07-23
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