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持BNO港人 明年一月可申特別簽證

2020-07-23 列印
　　《港區國安法》觸發中英角力，英國政府宣佈，明年一月起，持英國國民（海外）護照（BNO）的港人和他們的近親，可申請特別簽證，申請三十個月居留期限後續期三十個月，或在英國居留最長五年，之後可申請居留權。申請人其間可在英國工作或讀書，但不會獲得社會福利等保障。

　　申請人要獲得此特別簽證，要證明擁有BNO身份，但毋須持有效護照；若BNO過期或遺失，亦毋須申請新護照。申請人要證明可以在英國能自給自足至少六個月，並提供健康證明。

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