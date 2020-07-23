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特朗普轉軚籲國民戴口罩

2020-07-23 列印
　　全球新冠肺炎疫情增至超過一千四百八十萬人確診，逾六十一萬人死亡。美國總統特朗普恢復主持疫情簡報會，呼籲國民在無法與其他人保持社交距離時，要戴上口罩。未以身作則的特朗普強調自己有口罩跟身，亦樂意使用。本年度諾貝爾獎晚宴亦受疫情影響而取消，是自一九五六年首次取消晚宴，得獎名單將於十月上旬公佈。

　　各國爭相研發疫苗，中國科興控股生物技術有限公司研發的新型冠狀病毒疫苗，在巴西展開最後階段的人體臨牀測試，若證實安全和有效，巴西在明年初將接收一億二千萬劑疫苗。

  內地過去一日新增十四宗確診病例，其中九宗是新疆的本土病例。

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