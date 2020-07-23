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﻿刀錘雙匪劫上水金行﻿

2020-07-23 列印
■上水一間金行遭劫，賊人擊毀飾櫃掠走百萬元金飾。
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　　上水一間金行昨早發生劫案，三名配備私家車刀錘賊人趁金行剛開營業，其中兩人持刀及大鐵錘闖入行劫，擊毀飾櫃劫去一批總值約一百萬元金飾，棄下鐵錘奪門登回同黨駕駛私家車逃去。

　　現場為新康街一間金行，昨早九時，職員剛返回金行開門營業，其間兩名賊人分持一把利刀及一柄長約一米鐵錘闖入，指嚇職員，用鐵錘扑爛三個飾櫃，掠去飾櫃內共三盆金飾奪門逃走時，棄下一柄鐵錘在店內，登回門外由同黨駕駛的私家車逃去無蹤。賊人逃走時匆忙間遺下兩件金飾在地上，案中無人受傷。

　　警方現追緝三名男子，年齡約三十至四十歲，身高約一點七至一點八米，案發時身穿深色褲、蒙面及戴帽；其中兩人身穿黑色上衣，一人持刀，一人持鐵錘。

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