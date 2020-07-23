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羅冠聰蓬佩奧 「一對一」密談20分鐘

2020-07-23 列印
■羅冠聰在社交網站表示，他在倫敦與蓬佩奧會面。羅冠聰fb圖片
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　　前香港眾志常委羅冠聰在社交網站表示，他在倫敦與美國國務卿蓬佩奧「一對一」會面逾二十分鐘，談及北京無視初選的民意，密謀取消香港立法會候選人資格，甚至為取消選舉鋪路，呼籲國際社會關注未來兩個月局勢發展。

　　羅又指出，一旦出現取消參選者資格的情況，是挑戰民主價值，阻止市民和平表達政見。

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