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《人民日報》批泛民 明目張膽搞非法「初選」

2020-07-23 列印
　　立法會選舉將於九月六日舉行。《人民日報》發表評論文章，指立法會選舉再次被醉心「攬炒」的反對派視作妄圖奪取政權、「攬炒香港的武器」。評論指「攬炒派」就明目張膽搞非法「初選」，將「新血」拱上台，圖謀實現野心勃勃的「35+」 計劃。「攬炒派」們參選宣言，沒有半分對民生的關切和對香港發展的具建設性意見。評論指這場選舉早已不是香港人自己的選舉，種種跡象表明外部勢力正在肆意干預，香港市民需要「自己救自己」，這次選舉是市民「拒絕黑暴」和「守護香港」之戰。

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