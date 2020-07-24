增﻿118確診 食肆員工中招六旬﻿﻿漢入院八日不治﻿

本港疫情升未停，昨天新增一百一十八宗確診，破單日新高，本地感染一百一十一宗，另有八十多宗初步確診。食肆成為重災處所，不斷有員工染疫，他們分別任職金鐘太古廣場「KOKOMI」、大角咀「晴苑泰國菜」、德福廣場「麥當勞」、屯門「翠林茶餐廳」。另外，昨天再多一名六旬患者不治，他上周四入院，本港累計十五人因新型肺炎死亡。



本地感染一百一十一宗，食肆為重災區，金鐘太古廣場日本餐廳「KOKOMI」洗碗工、大角咀「晴苑泰國菜」樓面、德福花園「麥當勞」炸雞員工及屯門翠林花園「翠林茶餐廳」均有員工確診。一名「樓上」食品加工員以及大埔八號花園「Market Place by Jasons」超市一名執貨員亦染疫。



稻香全線暫停業



早前旺角稻香酒樓「慶回歸」群組再多兩名確診者，並二代傳播給一名無出席當晚宴會的家屬。該酒樓另有兩名其他顧客中招，他們分別於本月九日及十二日光顧。稻香集團公佈，全線分店由本月二十六日起暫時停業，暫定下月五日重開。葵芳新都會廣場「潮庭」及荔景紀律部隊宿舍聚會群組亦多一人染疫。重災區慈雲山方面，再多三名食客、一名菜檔檔販及一名「手作功夫茶」職員確診。



大圍救世軍隆亨長者之家一名廚師覆檢後確診，累計兩名職員染疫，亦有一名院友初步確診，有十多人接受檢疫。當局透過高危群組大型檢測，發現一名的士司機、在青馬管制區工作的一名貨櫃車司機及牛池灣彩輝邨一名保安員亦確診。沙田東華三院馮黃鳳亭中學有一名老師確診，近日先後確診的四名教職員曾經回校，但沒有接觸學生。



醫管局總行政經理庾慧玲表示，再有一名捐血人士捐血後確診，患者本月九日到慈雲山中心流動捐血隊捐血，所捐的紅血球已輸給一名瑪嘉烈醫院病人，而血漿則已回收。她指，患者有家人確診，相信其感染與捐血過程無關，又重申因輸血或捐血感染新冠病毒的機會低，呼籲市民放心捐血。



累計奪15命



此外，伊院一名六十三歲確診男病人昨午離世，他本身有長期病患，上周四入院，其後病情惡化轉入深切治療部。本港至今共十五名新冠患者離世。



