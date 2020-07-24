伊院A6內科房增新症 累計七染疫

伊利沙伯醫院爆疫的A6內科病房，昨天再多一名病人確診，令這病房累計七名病人染疫。伊院內科亦有一名男病人初步確診，他前日入院時並無發燒等病徵，由於居於慈雲山，獲安排入住單人房及接受病毒測試，現已轉入隔離病房。病人留醫單人房期間，有其他人須使用病房，他一度被安排逗留單人房外的走廊，但並無接觸其他病人。



威院一名腎科女病人亦初步確診，她前日經大埔那打素急症室入院，曾於本月十三及十四日到訪威院腎科日間中心，十五日至二十一日入住威院腎科病房，有十一名病人及病人家屬被列為密切接觸者。患者亦有家人確診，醫管局相信她並非在威院感染。



警隊入境處增三症



政府紀律部隊方面，灣仔警察總部一名隸屬毒品調查科財富調查組的女警長覆檢後確診。另有一名駐守新界南交通部的男警員初步確診，他最後上班日為七月二十日，工作期間與市民接觸時會佩戴口罩。入境處再有一名職員確診，患者與早前確診的同事在同一層工作。



