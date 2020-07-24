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美股中段跌133點

2020-07-24 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二六八七二點，跌一百三十三點；納指則報一○六二五點，跌八十點。滙控美國預託證券價格見三十六點二五港元，跌零點三港元；騰訊見五百五十四點七八港元，跌二點二二港元。紐約期金報每盎司一千八百九十三點九美元，升二十八點八美元；紐約期油報每桶四十二美元，升零點一美元。
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