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公務員在家工作延長一周

2020-07-24 列印
　　政府宣佈，因應本地疫情嚴峻，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至下月二日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員留家工作。

　　政府發言人呼籲，私營機構僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。政府會繼續為市民提供緊急及必須公共服務，而市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測及人流控制安排。

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