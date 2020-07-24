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醫學會促加強與私家化驗室合作

2020-07-24 列印
　　醫學會認為政府對病毒的化驗量不足，市民亦要等候多日才知道檢測結果，部份當局派發的樣本瓶瓶口太小，長者難以使用，促請政府改善，並建議加強與私家化驗室合作，增加社區病毒測試量。醫學會亦提議政府推出「新冠肺炎醫療券」，讓有輕微病徵的市民，在私營市場進行病毒化驗，減輕公營化驗所的壓力。

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