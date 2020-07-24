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陳肇始指正檢視適合港使用疫苗

2020-07-24 列印
　　現時各國有二十四種新冠病毒疫苗正進行臨牀測試；美國已斥資約二十億美元訂購一億劑疫苗。食衛局局長陳肇始指正檢視適合引入本港使用的疫苗，強調安全和有效性至為重要。有專家促港府在採購疫苗不能再等，指要買齊七百萬劑供全港市民接種有困難。

　　政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱現時全球都在採購疫苗，若政府太遲落訂可能買不到疫苗。他指要買齊七百萬劑有困難，預料本港要按接種流感疫苗的原則，先安排長者、長期病患者、醫護人員或其他高危群組接種。

　　此外，世衛預料首批新冠病毒疫苗可望明年初推出供應。美國衛生當局表示，已向輝瑞和BioNTech藥廠訂購一億劑新冠疫苗，並將免費提供予民眾接種，定單涉十九億五千萬美元，即約一百五十一億元。

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