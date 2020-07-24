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日擬二輪鬆綁 包括中港商務入境

2020-07-24 列印
■日本將檢討是否讓明年奧運選手及相關人士入境。
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　　日本政府日前決定，在鬆綁入境限制的對象名單中加入中國內地、香港、澳門、台灣等十二個國家或地區，將與這些地區盡快協商商務人士往來。

　　日本鬆綁外籍商務人士入境第一波名單包括越南、泰國、澳洲及紐西蘭四國，六月起有關國家已進行協商。因應全球一些國際及地區疫情穩定，第二輪放寬入境名單將包括中國內地、香港、澳門、台灣、南韓、蒙古、馬來西亞、汶萊、柬埔寨、緬甸、老撾及新加坡等地。同時，日本當局亦將檢討是否讓明年的奧運選手及相關人士入境，以及讓一批擁有日本居留資格的外國企業員工及外地留學生再度入境。

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