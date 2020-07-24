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白宮旁大樓餐廳爆疫

2020-07-24 列印
■美國新增逾七萬二千宗確診。
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　　全球超過一千五百萬人確診新冠肺炎，超過六十二萬人死亡。美國新增逾七萬二千宗確診，白宮旁邊的艾森豪威爾行政大樓有一名餐廳員工確診，大樓內有白宮人員辦公，白宮正對其密切接觸者進行追蹤工作。

　　大樓發言人表示，白宮醫療隊認為病毒傳播風險很低，餐廳已經採取適當措施，包括禁止堂食，及要求員工使用口罩等。美國疫情持續，加州確診病例超越紐約州，成全美最嚴重地區，總統特朗普在疫情簡報會上再次呼籲民眾外出時戴口罩。美國多家航空公司也收緊對旅客的口罩要求，達美航空已有過百名乘客因拒戴口罩被禁上機。

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