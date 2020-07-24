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新疆再有18人染疫

2020-07-24 列印
　　內地過去一日新增二十二宗新冠肺炎確診病例，其中十九宗都是本土病例，新疆有十八人感染，遼寧本土亦新增一人確診，是相隔三個多月再現本土感染，患者是一名在海產加工企業工作的五十八歲男子，報稱發病前十四天無外遊史，亦無接觸確診者或來自重點關注地區的人士。大連地鐵三號線大連灣站需要封站，大連市就業服務中心亦於今日起暫停各類現場招聘活動。

　　另外，昨日新增三宗境外輸入個案，分別來自上海、廣東和陝西。

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