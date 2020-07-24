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港府反駁歐盟︰忽略暴徒破壞

2020-07-24 列印
　　歐盟發表香港政經發展年度報告，指特區政府去年修訂《逃犯條例》，引發社會不穩，報告形容香港的自治、穩定及自由等方面存在嚴峻挑戰，又指今年實施港區國安法，令人憂慮。特區政府回應指不能認同報告就香港實施「一國兩制」的評論，指香港的高度自治被削弱完全毫無根據。發言人表示，報告似乎聚焦於在港企業面對的政治壓力增加，忽略暴徒針對性地破壞支持中國或政府的企業。

　　另外，德國外長指將推出回應措施，包括簡化港人入境規定及終止與香港的引渡協議等。

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