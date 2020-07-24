疫下載客量大跌 ﻿九巴申請縮減班次﻿

受新冠肺炎疫情影響，九巴指大部份路線載客量下跌三至五成，正與運輸署商討，縮減部分路線日間班次。九巴及龍運則加強防疫，車廂內噴灑消毒塗層，並放置消毒潔手啫喱及消毒地氈，希望八月可以全面完成。



九巴車務策劃部主管梁領彥表示，九巴大部份路線載客量下跌三成，部份路線更下跌一半，預計未來跌勢持續，會向運輸署申請調整晚上九時後服務班次，及部份日間載客量少的班次，預料調整後班次延長不超過十分鐘，而繁忙時間則不超五分鐘，整體候車時間不超過三十分鐘一班。



運輸署表示，因應疫情，九巴、城巴、新巴及龍運巴士為應對乘客需求下降，向運輸署申請暫時調整部份巴士路線班次。該署正在審批申請，每周會重新檢視服務調整方案各路線運作情況。



因應疫情升級，九巴及龍運採取新一輪防疫措施，包括為九巴、龍運全線車隊四千三百輛巴士進行醫學級消毒，與科技大學及科研實驗室合作噴灑消毒塗層，殺菌期長達三個月，有效殺滅絕大多數的病毒及細菌，包括新型冠狀病毒。科技大學環境及可持續發展學部客座教授關繼祖表示，相關消毒劑已在九龍醫院、政府辦公室等多地測試，證實長期有效殺滅冠狀病毒及念珠菌等。



另外，九巴及龍運亦將會在全線車隊的車廂內放置消毒潔手啫喱，以供乘客上車及按鈴下車時使用。



現時有二百輛巴士完成加裝通風窗，乘客反應普遍正面。九巴指，所有新購置的歐盟六型雙層巴士將會備有通風窗。



至於政府強制市民在公共交通工具及車站須配戴口罩後，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，法例實施首數天有零星乘客拒戴口罩的個案，若有乘客經屢次勸喻後仍拒戴口罩，會報警處理。



