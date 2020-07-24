  • 2020年7月24日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 新冠肺炎口罩令何栢良陳肇始半生熟魚片

日報新聞 > 港聞

美國短毛貓染新冠病毒

2020-07-24 列印
　　漁護署發言人表示，一隻該署接收的美國短毛貓，對新冠病毒的測試呈陽性反應。由於其飼養人確診，貓隻本月二十一日由上環住處被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。署方為其抽取的樣本，對新冠病毒測試呈陽性反應，但該貓隻現時沒有任何病徵。漁護署會繼續為該貓隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。

　　發言人提醒，飼養寵物人士須保持良好衞生習慣，與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

  發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠病毒中扮演傳播角色，寵物飼養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下絕不應棄養寵物。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd