﻿增123確診 53源頭不明 主婦檔販頻染疫 街市買餸高危

本港新冠肺炎確診個案數字連續三天破單日紀錄，新增一百二十三宗確診個案，當中一百一十五宗屬本地感染，另有約一百宗初步確診。令人憂慮的是源頭不明個案中，包括紅磡街市和土瓜灣街市的檔販和清潔工，家庭主婦及長者中招都是曾去街市買餸，衛生署衛生防護中心呼籲減少外出買餸，盡可能一次過購入幾天所需份量，並時刻保持個人衛生。食環署昨晚已派員往相關街市消毒。



本地病例有一百一十五宗，當中六十二宗與早前個案相關，五十三宗源頭不明，包括土瓜灣市政大樓一名海鮮檔檔販，以及紅磡街市一名清潔工和一名賣乾貨人員。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，多數源頭不明患者為家庭主婦及長者，主要落街買餸及飲茶，呼籲他們減少外出買餸的次數，前往街市時應保持手部衛生，亦須戴口罩。



張竹君籲減買餸次數



她又稱街市通風不佳，有部份市民會除口罩，亦有檔販會叫賣，不時有錢銀找續等情況，若街市有環境污染，會增加感染風險。



食環署表示，紅磡街市及土瓜灣街市昨晚提早七時關閉，以徹底清潔消毒。署方亦會在街巿外圍及附近街道深層清潔，指有需要會在其他街巿深層清潔消毒。



大圍「隆亨」增三症 急撤院友



護老院舍情況令人憂心。大圍救世軍「隆亨長者之家」繼有一名廚師及清潔工染疫後，再多一名院友確診，另有兩人初步確診。張竹君解釋，該院舍環境並非很寬敞，擔心有環境污染，故陸續安排其他約五十名院友到烏溪沙「樟木頭老人度假中心」檢疫。該確診清潔工亦有四名家屬中招。



屯門新墟「康和護老中心」亦有一名員工確診，該員工負責照顧約十八名院友，有七八人今早出現徵狀送院，其中一人初步確診。一名居於慈雲山慈正邨的長者照顧員染疫，他在傳播期間曾到兩三名長者的家中工作。



食客及員工確診續增



另有多宗個案涉及食肆，包括一名西環「德記潮洲菜館」食客、一名屯門「容龍海鮮酒家」樓面員工，及一名何文田「明星酒家」員工。屯門「富臨酒家」再多兩名食客確診，旺角「稻香」慶回歸宴會群組就新增四人染疫。張竹君指疫情趨勢嚴重，看見市民仍好多活動，擔心醫院接收能力已到極限，呼籲市民未來一至兩星期留家抗疫。



此外，本港再多一名七十四歲男患者昨天不治，他是「港泰護老中心」的院友。本港累計有十六名新冠病人離世。