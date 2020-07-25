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﻿鯉魚門啟用即收23患者

2020-07-25 列印
■救護車及衞生署小巴昨日分批送確診者，前往鯉魚門公園度假村。
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　　鯉魚門公園度假村昨日起正式啟用作社區隔離設施，接收病情穩定確診者，首日接收二十三人，該處可提供三百五十張病牀。醫管局總行政經理庾慧玲表示，未來將陸續有更多合適的病人入住，以騰空醫院的隔離病牀，接收更多病情嚴重的病人。

　　天水圍醫院副行政總監李立業相信啟用鯉魚門公園度假村，能夠處理第三波新冠肺炎疫情；目前積極籌備亞洲國際博覽館新增檢疫及社區治療設施，暫定方向是用作處理無病徵或輕微病徵的病人。
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