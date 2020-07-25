﻿鯉魚門啟用即收23患者

朋友這天看我寫「羅宋大菜」，來電聊天，問我有沒有去過北京的「莫斯科餐廳」，我說當然去過。這家老牌俄國餐廳就在北京動物園附近，仿莫斯科克里姆林宮的老建築，建於五十年代中國跟「蘇聯老大哥」最親近的時候，十分宏偉。「文革」的時候，那裏是高幹子弟聚餐之地，滿餐廳穿軍裝的紅衞兵，他們將這餐廳簡稱為「老莫」，能去「老莫」吃頓飯，很「人上人」的。二○○二年我第一次組團去北京旅行，就安排了一頓飯在那裏吃，羅宋湯、牛油雞卷、罐燜牛肉，吃得七十個團友興高采烈。 我跟朋友說，令我印象最深的一次「羅宋大菜」，是小時候四五歲在上海，那時正逢中國三年大饑荒，全國鄉下不知餓死多少人，生活在大城市的人也天...

2020-07-25