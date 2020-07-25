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﻿三紀律部隊錄五新症

2020-07-25 列印
　　多名紀律部隊人員確診。消防處職工總會指有三名消防員確診，分別是一名駐守長洲滅火輪消防局的隊目、駐守青衣南消防局的一名隊目和一名隊員。一名高級入境事務主任確診，他在灣仔入境事務大樓九樓工作，其妻日前亦確診，有消息指是入境事務主任協會主席黎偉生。另有一名新界南警區交通警確診。

　　醫管局總行政經理庾慧玲指聯合醫院有一名運作助理初步確診，其家人早前確診，相信並非院內感染。她又稱，早前接受確診者紅血球的病人之檢測結果呈陰性，而該名捐血者所捐的血液樣本亦呈陰性。
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