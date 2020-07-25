﻿25隔離酒店遍佈全港﻿﻿工會憂防疫措施不足﻿

新冠肺炎確診個案急增，政府昨公佈二十五間酒店名單，安排部份由高風險地區返港者到酒店入住，接受十四天隔離檢疫。港九新界多間酒店榜上有名。酒店工會坦言員工憂慮防疫措施不足。



檢疫中心供不應求，當局在網上上載作檢疫用的酒店名單，讓十四天內曾在九個指定地區停留的抵港人士入住。二十五間酒店中，十二間位於港島，十間位於九龍，三間位於新界。港島區有銅鑼灣利景酒店；九龍區有香港觀塘帝盛酒店和華麗酒店等；新界區包括香港荃灣帝盛酒店。



在檢疫用酒店中，有一些是同時招待強制隔離客人及普通住客的「混合式酒店」，香港酒店工會在社交媒體發聲明，以觀塘帝盛酒店為例，指酒店「同時招待強制隔離客人及普通住客，酒店又如何保障一般客人及員工的安全呢？」



部份會接待一般住客



工會主席徐考澧批評酒店員工需要同時服務隔離和一般住客，增病毒傳播風險。徐考澧指酒店和員工缺乏溝通，有檢疫酒店的員工都是看新聞才得悉此事。而且部份酒店缺乏保護裝備，員工健康得不到保障。他認為政府有責任為檢疫酒店提供足夠的防疫措施，並派醫護長期駐守。他指員工在工作期間感染，要自己出錢作檢測，對員工並不公平，呼籲政府規管。



立法會旅遊界議員姚思榮指不少酒店希望政府可包全幢酒店作檢疫用途，但政府現在是把酒店願意接待隔離人士便放入名單，冀政府再作觀察後能全幢酒店徵用。雖然會影響本地住客，但姚稱現時酒店生意不好，都會接這工作；他呼籲酒店要做好解釋工作，在未來或需調整價錢來吸引住客。



