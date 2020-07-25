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內地港澳視像會議交流抗疫經驗

2020-07-25 列印
　　國家衞健委、廣東省衞健委、香港食物及衞生局與澳門社會文化司約三十人，昨日召開新型冠狀病毒疫情防控特別視像會議。國家衞生健康委黨組成員余艷在會上指，中央肯定港澳應付新冠肺炎疫情措施和成果，關注及關心香港近期的疫情發展，將應香港政府抗擊疫情的需求，提供一切必要支持。

　　香港食物及衞生局局長陳肇始則介紹香港近期的疫情發展形勢以及防控策略。同時，余艷介紹了內地的防控經驗，包括建立高效決策指揮體系、實施分區分級精準管控、加強社區防控措施、迅速提升核酸檢測能力、強化公眾宣傳等方面，指願意加強內地與港澳聯防聯控合作，加強技術交流和經驗分享，維護三地人民的健康福祉。

　　廣東省衞生健康委主任段宇飛和澳門社會文化司司長歐陽瑜分別介紹了廣東和澳門的防控經驗。

　　此外，三地專家亦研討了方艙醫院建設及管理、核酸檢測、社區管控等議題。

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