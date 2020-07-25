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港府再澄清無計劃「禁足」

2020-07-25 列印
港府再澄清無計劃「禁足」
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　　對於網上流傳政府下周實施「禁足令」，政府昨日透過社交媒體facebook專頁「添馬台」澄清絕無此事，形容兩日前已曾澄清沒計劃實施「禁足令」，強烈譴責有人一而再、再而三發出意圖引起公眾恐慌的虛假消息，並提醒市民切勿輕信謠言，亦不要廣傳未經證實的消息。

　　政府前日起實施「加辣版」的口罩令，除乘搭公共交通外，市民在所有室內公眾地方、巴士總站及交通轉乘處，均要強制戴口罩。措施昨日實施第二日，市面所見，無論是巴士站抑或商場，大部份市民都有遵守規定，戴好口罩。食物及衞生局表示，新措施生效直至昨日零時零分，當局進行了一萬四千多次巡查，作出五宗檢控，但沒即場發出定額罰款。

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