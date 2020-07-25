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284條巴士線減班次　個別暫停

2020-07-25 列印
284條巴士線減班次　個別暫停
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　　運輸署批准九巴、新巴和城巴合共二百八十四條路線，因應疫情在下周一起調整班次，為期一星期，當中九巴佔二百零八條路線。獲准調整班次的路線，最多延長不超過五分鐘，晚上九時後班次最多延長不超過十分鐘，延長後的班次不會超過三十分鐘。個別乘客量嚴重偏低的路線，獲准暫停服務。龍運巴士的申請正在審批中。

　　運輸署表示，審批時已經考慮乘客量的下降幅度、對輪候時間影響及市民接受程度等因素，會因應實際情況每周作檢討。

　　九巴指出，31P、271S、N41X路線服務將會暫停直至另行通告。會繼續密切留意實際營運情況及客量，適時作出車務調配以應付乘客需求變化。
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