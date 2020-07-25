  • 2020年7月25日 星期六
  • 34º
  • 60%
熱門： 新冠肺炎快餐店抗疫助理戴耀廷外賣

日報新聞 > 港聞

蓬佩奧促全球聯手制華　華春瑩斥「蚍蜉撼樹」

2020-07-25 列印
蓬佩奧促全球聯手制華　華春瑩斥「蚍蜉撼樹」
Previous Next

　　美國國務卿蓬佩奧(圖左二)就美中關係發表演講，形容美國與中國交往的傳統方式失敗，呼籲全球自由國家聯手誘導中國改變。在北京，外交部指責講話充斥冷戰思維，中方對此表示強烈憤慨。中國外交部發言人華春瑩在社交媒體批評蓬佩奧對華搞新的十字軍東征，其行為猶如「蚍蜉撼樹」（比喻不自量力）。

　　蓬佩奧在加州的尼克遜總統圖書館發表演說。他批評中共盜取知識產權、隱瞞新冠肺炎的疫情，中共威脅着美國的經濟、自由及全球未來的自由民主，形容與中國盲目交往的舊方式是失敗。另外，美國總統特朗普則在白宮記者會上表示，中國正在大手購買美國農產品，但直言中美貿易協議已比之前沒那麼重要。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd