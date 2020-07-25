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食肆員工免費測新冠 下月檢測量每日兩萬個

2020-07-25 列印
■「Prenetics」到蘭桂坊派測試樣本。
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　　由食衞局委託的私營檢測公司「Prenetics」，負責為食肆員工提供新型冠狀病毒檢測，昨午到蘭桂坊向多間食肆派樣本樽，今日會再繼續去蘭桂坊收樣本，預計一至二日完成檢測，如發現陽性會聯絡衛生署。蘭桂坊集團主席盛智文表示，疫情下蘭桂坊營業額按年下跌四至七成，有八間酒吧或餐廳結業，認為政府應繼續對餐飲業提供資助。

　　檢測公司行政總裁楊聖武說，目標為全港二十萬名食肆員工做測試，上周六起已在黃大仙及慈雲山等較高危區域食肆派樽，至今完成八千至九千個測試，未發現確診者。現時該化驗所每日能檢測五千個樣本，預計八月初能增加至每日二萬個。

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