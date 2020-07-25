騙徒着「徒孫」買五千元蘋果卡 駱應淦等六資深大狀疑遭假冒

資深大律師駱應淦被騙徒借其名義發電郵給他的兩名「徒孫」，聲稱着他們到便利店去買五張各面值一千元的蘋果卡。經兩徒孫向Chambers其他同事查證，揭發有關電郵地址是假的。



消息稱，騙徒今次是大規模行動，目標是香港法律界人士。據知，除了假冒資深大狀駱應淦外，還有資深大狀陳景生及張健利亦有相同遭遇。另有三名外籍資深大狀鄧樂勤（Peter Duncan）、夏偉志（Graham Harris）及布思義（Andrew Bruce）都被騙徒假冒，企圖行騙Chambers內的年輕大狀。



消息指，駱大狀前日已報警，警方將於昨日稍後向其中一名收到騙徒訊息的大狀錄取口供。消息指，駱大狀擔心騙徒繼續以相同手法欺騙其他法律界人士，故特此作出此澄清聲明。



資深大律師駱應淦接受本報查詢時稱，「今次騙徒很聰明，利用師公的身份名義，意圖予壓力徒孫，令他們不敢不就範，好彩佢哋都醒目打電話返Chambers問一問」。



駱大狀亦提醒法律界其他同業小心，以免騙徒查閱每個大律師Chambers website後、又冒Chambers head來騙年輕大狀。



駱應淦資深大律師已把事件通知大律師公會，及向外界澄清訊息中的電郵地址絕非屬於他本人的。他亦從沒有向任何人發出此訊息，要求他人協助購買相關Apple ITunes card。



據悉，兩位收到訊息的年輕大狀都是駱應淦資深大狀的「徒孫」，和駱大狀同一個Chambers，其中一名陳姓大狀前午四時許收到此訊息後，即聯絡Chambers另一名大狀，大家討論後認為是騙徒所為，另一名收到訊息的大狀，起初收到「師公」訊息都誤以為是真確，本打算去便利店購買，但後來再想想，認為事件有可疑，便聯絡其他同事。駱大狀其後獲徒弟通知後，認為事態嚴重，於是報警，以及知會大律師公會，免有其他法律人士「中招」。